Devlet Bahçeli: Teklif Meclis'ten geçmezse Parlamento yenilenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde açıklamalarda bulundu.
"Referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor" diyen Bahçeli, görüşmelerde gerilim stratejisi izlendiğini ifade etti.
Oylamada ani iniş çıkışlar beklemediğini belirten MHP Lideri, "Teklif Meclis'ten geçmezse Parlamento yenilenmeli" diye konuştu.
"MHP'ye haksızlık yapılıyor, doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Meclis'teki gerilim referandumda Türkiye'ye yayılabilir. Sonuç alınmadan geri adım olmamalı. Kabul ve ret lotosu oynanıyor" şeklinde konuştu.