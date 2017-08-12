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Devlet Bahçeli: PKK'nın son teröristi gömülmeden ve kelepçelenmeden mücadeleden dönmek haramdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Maçka'da şehit olan Eren Bülbül'le ilgili yaptığı açıklamada, "PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:35
Devlet Bahçeli: PKK'nın son teröristi gömülmeden ve kelepçelenmeden mücadeleden dönmek haramdır

MHP'nin resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, Trabzon'nun Maçka İlçesi kırsalında dün 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin terörist kurşununu ile ölmesine ilişkin, "Eren bak milyonlar #ErenİyikiVarsın diyor. Mekanın cennet olsun şehidim" denildi.

'BOYUNLARINDA EFENDİLERİNİN TASMA İZİ BULUNAN...'

MHP'nin resmi Twıtter adresinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de teröre ilişkin paylaştığı mesajlara yer verildi. Bahçeli mesajında, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:35
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