Devlet Bahçeli oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıttepe Ortaokuluna gelerek 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli burada yaptığı açıklamada, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullanmak üzere saat 12.23'te Anıttepe Ortaokuluna geldi.

Oy kullanacağı 1285 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Bahçeli, görevlilerle tokalaştı, nüfus cüzdanı ve seçmen kartı kontrolünün ardından oyunu kullandı.

Devlet Bahçeli, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirterek "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekatçıların da hazır bulunduğu Anıttepe Ortaokulunda geniş güvenlik önlemi alınırken özel eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

Bazı polislerin yakalarına taktıkları kameralarla görüntülerin, canlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarıldığı öğrenildi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı görevliler, Bahçeli'nin oy kullanacağı sınıfta KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) araması yaptı.

Bu arada bazı yabancı medya mensupları da okuldan yayın yaptı.

 
EtiketlerAfet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDevlet Bahçeli
HABER YORUMLARI
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Abdulcabbar

Hey yiğit adam Allah CCsenden ebediyen razı olsun ....

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Konyali

Kesin yuzde 60 uzurinde evet cikacak. Kk da bir hafa gorunmeyecek.

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Bahçeliye Helal

On numara adam

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Vatandaş

Vatan için millet için birlik için oyumuz ilk defa karşı oldu. HAYIRLI olsun.

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Meral Düşmanı

Ak partiyi destekliyorum, ama keşke bir oyum daha olsaydı da bu memleketin delikanlı, adam gibi adamı Bahçeliye de oy verebilseydim.

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vatansever turuş

işte birlik , işte devlet adamı. gerektiğinde elini taşın altına koyan adam. mhpli kardeşlerim bu liderle övünülür.

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Mhp

Ben Bahcelinin yerine Hayir verdim. Merak edenlere.

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Kultigin

Bilge lider. İyiki var.

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turgut

% 63 EVET,%37 hayir

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