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Devlet Bahçeli ölen işçi için devreye girdi!

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur’un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:42
Devlet Bahçeli ölen işçi için devreye girdi!

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur’un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı. 

MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Okur’un naaşının intikali için genel başkanları Devlet Bahçeli’nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takipçisi olduklarını açıkladı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur’un Burkina Faso’da işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:42
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