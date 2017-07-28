Devlet Bahçeli Köprüsü’nde çalışmalar sürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından temeli atılan, bin 625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü’nün inşaat çalışmaları 3 vardiya halinde yoğun şekilde sürdürülüyor. Bir yandan dozer, grayder, eskavatör, kepçe ve kamyonlar şantiye sahasında ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan dev köprüyü taşıyacak ayakların demir bağlantılarının imalatı gerçekleştiriliyor.

Gökoğlu, brifing aldı

Seyhan Barajı emniyet savağı sahasında dev projeyi hayata geçiren güçlü ekibin çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, Fen İşleri Daire Başkanı İşbaraalp Aslan ve proje yetkililerinden brifing aldı. Kavurucu güneş altında özveriyle çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Gökoğlu, Seyhan Barajı’nın hemen güneyinde inşaatı yükselen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün mimari görkemiyle Adana’nın itibar abidesi olacağını vurguladı.

6 şeritli yol, çift hatlı demiryolu

Gökoğlu, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli karayolu, çift hatlı demiryolu şeklinde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri arasında ulaşımı büyük oranda rahatlatacağını dile getirdi. Mehmet Gökoğlu, 55-60 bin taşıtın geçiş yapacağı köprünün Yüreğir’de yeni yapılan entegre sağlık kampüsü, adliye binaları, üniversite kampüsleri ve stadyumun trafik yükünü taşıyacağını söyledi.

15 bin ton çelik kullanılıyor

800 metrelik kısmı betonarme, 825 metrelik bölümü çelik köprü olarak inşa edilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün bağlantı yollarıyla birlikte toplum uzunluğu 2 bin 450 metreye ulaşacak. İnşaatında 15 bin ton çelik, 20 metre uzunluğunda bin 758 adet beton fore kazık kullanılacak Devlet Bahçeli Köprüsü, bu özelliğiyle Osmangazi Köprüsü’nden sonra Türkiye’nin en uzun köprüsü unvanını taşıyacak.