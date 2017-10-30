Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yapımı devam eden ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ ile ilgili, “Yapılacak köprü şehrimize ihtiyaç ama 3,5 yıl içerisinde birşey yapılmayan köprüyle ilgili 2 defa borçlanma yetkisi verildi. İlk başta 115 milyon TL’ye yapılacak köprü ne oldu da 215 milyon TL’ye ihale ediliyor” dedi.

Yeni, partinin il binasında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve İçişleri Bakanlığı’ndan borçlanma yetkisini kullanmayı bekleyen ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün, ‘İçişleri Bakanlığı bize köprüyü yapmak için borçlanma yetkisi vermiyor. Biz bu köprüyü yapamıyoruz” iddiaları üzerine şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen nedir ve şehrimize yapılması planlanan işlemler nedir. Bu noktanın açıklığa kavuşması düşüncesindeyim. Adana’nın geleceğiyle ilgili trafik sorununun çözümü için ilk başta bu borçlanma yetkisi verildi ama İçişleri Bakanlığı tarafından verilen borçlanma yetkisini kullanma yetkisi verilmedi. Keşke belediye başkanımız Adana’da 3,5 yıllık görev süresinde bunu görerek sorunun çözümüyle ilgili gerekli adımları atsaydı. Yapılacak köprü şehrimize ihtiyaç. Bir Adanalı olarak geleceğimiz açısından bu köprü faydalı bizde borçlanmaya ilk başta destek vermiştik. 3,5 yıl içerisinde bir şey yapılmayan köprüyle ilgili 2 defa borçlanma yetkisi verildi.”

“ATTIKLARI TEMELİ KENDİLERİ BULAMIYOR"

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin inşaasına başladığı köprü için, "Attıkları temelin yerini kendileri bulamıyor. Adanalı vatandaşlarımız merak edip gittiklerinde temelin yerini bulamıyorlar. 6-7 ay önce köprü için 240 milyon TL gibi borçlanma yetkisiyle mecliste talepte bulunuluyor. Biz buna 2 sebepten karşı çıktık. Birincisi, borçlanmanın köprü için harcanmadığından ikincisi ise iradenin samimi olmadığından dolayı karşı çıktık” diye konuştu.

Köprü ihalesinin 2 kere yapıldığını ve 2’nci ihalenin ilk ihaleye göre 100 milyon TL daha fazla yapıldığını söyleyen Yeni, “İhalesi yapılan köprünün yapımı 115 milyona firmaya veriliyor. Daha sonra sözleşme iptal ediliyor ve ikinci ihale açık ihaleyle yani pazarlık usulü başka firmaya 215 milyon TL’ye veriliyor. Neden açık ihaleyle bunu veriyorsunuz. Şeffaf bir şekilde ihaleye açsanıza. Sözlü, borçlanma yetkisini devlet benim elime versin diyor. Yazık değil mi Adana’nın geleceğine. Önce Sözlü, bunların izahını yapsın. İyiki İçişleri Bakanlığı var da karşı çıkıyor ve denetliyor.”

“CHP BENİ ŞAŞIRTIYOR"

CHP’yi de eleştiren Fikret Yeni, “CHP beni şaşırtıyor. İlki tamam Adanalının ihtiyacı için onay verildi. İkinci de tamam ama bunlar üçüncüye de onay veriyor. Olsa dördüncüyede onay verecekler. Bu köprü yapılırsa Adanamıza bir hizmet sunar ama bu köprü makette kalmış bir köprü şuanda” şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün aldığı borçlarada değinen Yeni, “Her borçlanması 5-6 yıl sonra başlayacak şekilde aldı. Kendi döneminde ödenmeyecek borcu yapmak ne kadar iyi niyetli. Bunu kamuoyuna soruyorum” dedi.