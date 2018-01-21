Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin krize girmesi için kuyruğa girenlerin kuyruğuna basacağız. Bunları cumhurun ittifakı ile yapacağız" dedi.

"ANKARA'NIN KUYUSU KAZILMAKTADIR"

"Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır ve Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. ABD bu duruma yardım ve yataklık etmektedir. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiştir"

HEDEFLER TEK TEK YOK EDİLMİŞTİR

7 ayrı bölgedeki hedefler teker teker yok edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, bölgesel istikrar için devreye girmiştir. Artık söz bitmiş, hareket aşamasına geçilmiştir. Dün akşam saatlerine kadar, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait kullanılan 108 hedef imha edilmiştir. Harekatta sivil ve mazlumların zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmiştir. Bu operasyon için tüm hazırlıklar tam bir uyum ve denge içinde yapılmıştır.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

PKK/PYD'nin defteri dürülmelidir. Ya istiklal, ya ölüm! Münbiç'e gök gürlemesine andıran bir imanla mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, şakamız yoktur. Zira konu milletin bağımsızlığıdır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir. Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet yanındadır."

MÜNBİÇ İÇİN HÜKÜMETE TAM DESTEK

Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir."

CHP VE HDP'YE SERT TEPKİ

Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Dalından kopan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının besleyeceği rüzgar belirleyecektir.

CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri konuşur mu? Elbette durmamıştır. HDP de operasyona karşı çıkmıştır.

Madem operasyona bu kadar heveslisiniz, kendi çocuklarınızı gönderiniz dediler. Alın birini vurun ötekine. Bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biri CHP, diğeri HDP. Bunların arasında fark yok.

Bunların sonu hüsran, gidecekleri yer ise tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır."