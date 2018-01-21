Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir

MHP Lideri Devlet Bahçeli Afrin operasyonu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 12:48
Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin krize girmesi için kuyruğa girenlerin kuyruğuna basacağız. Bunları cumhurun ittifakı ile yapacağız" dedi.

"ANKARA'NIN KUYUSU KAZILMAKTADIR"

"Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır ve Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. ABD bu duruma yardım ve yataklık etmektedir. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiştir"

HEDEFLER TEK TEK YOK EDİLMİŞTİR

7 ayrı bölgedeki hedefler teker teker yok edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, bölgesel istikrar için devreye girmiştir. Artık söz bitmiş, hareket aşamasına geçilmiştir. Dün akşam saatlerine kadar, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait kullanılan 108 hedef imha edilmiştir. Harekatta sivil ve mazlumların zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmiştir. Bu operasyon için tüm hazırlıklar tam bir uyum ve denge içinde yapılmıştır.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

PKK/PYD'nin defteri dürülmelidir. Ya istiklal, ya ölüm! Münbiç'e gök gürlemesine andıran bir imanla mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, şakamız yoktur. Zira konu milletin bağımsızlığıdır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir. Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet yanındadır."

MÜNBİÇ İÇİN HÜKÜMETE TAM DESTEK

Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir."

CHP VE HDP'YE SERT TEPKİ

Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Dalından kopan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının besleyeceği rüzgar belirleyecektir.

CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri konuşur mu? Elbette durmamıştır. HDP de operasyona karşı çıkmıştır.

Madem operasyona bu kadar heveslisiniz, kendi çocuklarınızı gönderiniz dediler. Alın birini vurun ötekine. Bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biri CHP, diğeri HDP. Bunların arasında fark yok.

Bunların sonu hüsran, gidecekleri yer ise tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:48
  1. Devlet Bahçeli
  2. Afrin
  3. operasyon
  • abdoabdo30 dk önce
    chp olmuş eşittir chpkk vede hdpkk ile kolkola. chp nin içindeki gerçek chp li atatürkçü türk vatandaşları uyanın silkinin kendinize gelin kimle beraber olduğunuzu artık görün
  • abdoabdo39 dk önce
    konu vatansa gerisi teferruattır. cansa can ,kansa kan. bu beden bu ülkeye helal vede feda olsun gelecek neslimiz daima hür vede bağımsız olsun. canımız bu vatanımıza helal olsun. gazamız mübarek olsun.
  • HAYDARHAYDAR54 dk önce
    Bir LEŞmiş milletler sözcüsü GitsindeFİLİSTİNDEKİ MAĞDUR VE MAZLUM İNSANLARIMIZA YAPILANLARDAN DOLAYI KAYGI VE ENDİŞE DUYSUN.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
  1. Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü,..
  2. TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'..
  3. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin'..
  4. Dünya basını harekatı böyle gördü!
  5. Başbakandan kritik açıklama: Sınır..
  6. Roketlerin oluşturduğu tahribat gün..
  7. Hatay Valiliği'nden bomba çağrı: Ev ve..
  8. ÖSO birlikleri bakın neden sarı bant..
  9. Rıza Çalımbay'dan sürpriz ilk 11!
  10. Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir..
  11. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın teklifini..
  12. Afrin operasyonundaki kahramanlar..
  13. İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı..
  14. Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir
  15. Başbakan açıkladı: Operasyondan sonra..
  16. Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!
  17. YPG'li teröristler köylere kaçıyor!
  18. Afrin operasyonu için kim ne dedi
  19. Fatih Terim ayrılacak mı?
  20. Takviye F-16'lar gönderildi! Alarm..
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay