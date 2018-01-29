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Devlet Bahçeli CHP'yi yerden yere vurdu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
Devlet Bahçeli CHP'yi yerden yere vurdu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

'AFRİN'E YILDIRIM GİBİ İNMİŞTİR'

Türkiye muazzam bir mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı 10’ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin’e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır.

Afrin’e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevkii olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

Bugün de, Afrin’in batısındaki 915. Tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10’ncu gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır.

Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

Efendimiz Hz. Muhammed buyurmuştur ki: “Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez.” Zeytin Dalı Harekatı’nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir.

Zeytin Dalı Harekatı’ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı’nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.

CHP'YE ÇOK SERT TEPKİ

Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır.

Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

Zeytin Dalı Harekatı’nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO’ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık!

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
  1. chp
  2. devlet bahçeli
  3. Afrin
  4. SİYASET Haberleri
  • SinanSinan1 sa önce
    Helal olsun sana ne mutlu Turkum diyene
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