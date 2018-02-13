Devlet Bahçeli: Asıl faşistler meydandadır

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin pazar günü düzenlenen olağanüstü kongresinde yaşanan rezaletlere tepki göstererek, "Asıl faşistler meydandadır" dedi. Kongrede terör ve teröristi öven konuşmaların yapıldığını ve teröristbasşı Abdullah Öcalan'a selam gönderildiğini hatırlatan Bahçeli, bunun hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.