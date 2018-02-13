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Devlet Bahçeli: Asıl faşistler meydandadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin pazar günü düzenlenen olağanüstü kongresinde yaşanan rezaletlere tepki göstererek, "Asıl faşistler meydandadır" dedi.

13 Şubat 2018 Salı 10:51
Devlet Bahçeli: Asıl faşistler meydandadır

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin pazar günü düzenlenen olağanüstü kongresinde yaşanan rezaletlere tepki göstererek, "Asıl faşistler meydandadır" dedi. Kongrede terör ve teröristi öven konuşmaların yapıldığını ve teröristbasşı Abdullah Öcalan'a selam gönderildiğini hatırlatan Bahçeli, bunun hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:51
  1. Devlet Bahçeli
  2. Abdullah Öcalan
  3. MHP
  4. HDP

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  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Allahina kurban sayin bahceli iyi varsin vatani sevmeyen yansin
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