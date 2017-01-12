Devlet Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söylediği belirtildi.

Devlet Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 15:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini söylediği bildirildi.

 
EtiketlerAhmet TürkDevlet Bahçeli
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