Devlet Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini söylediği bildirildi.
Eklenme: 12 Ocak 2017, 15:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini söylediği bildirildi.
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