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Devlerin tarihi rendevusu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün yapılacak maç, iki takımın Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son randevusu olarak kayıtlara geçecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor'da Bero, Fenerbahçe'de ise Skrtel, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Devlerin tarihi rendevusu
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:26
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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma iki takımın Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son randevusu olması açısından da tarihi bir öneme sahip. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.

Süper Lig'de 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe ise, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmeyi hedefliyor.

İki takımda birer cezalı
Trabzonspor'da Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü. Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek. Fenerbahçe'de ise Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, takımdaki yerini alamayacak. Geçen hafta Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki futbolcu, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra sakat van Persie ve hastalanan Hasan Ali ile birlikte kadro dışı bırakılan Emenike ile van der Wiel de Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.

Skrtel'in yerine görev Neustadter'in

F.Bahçe'de cezalı Martin Skrtel, sakat Robin van Persie ve hastalanan Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Dirk Advocaat'ın cezalı Skrtel'in yerine stoperde Neustadter, sakatlığı bulunan Van Persie'nin yerine ise forvette Moussa Sow'a görev verecek. Hastalanan Hasan Ali'nin yerine ise sol bekte İsmail Köybaşı forma giyecek. Sarı-lacivertlilerde kanatlarda ise Volkan Şen ile Lens görev yapacak. Teknik direktör Dirk Advocaat'ın orta sahada Alper ile Aatıf arasında kararsız olduğunu, son kararını maç saatinde vereceği belirtildi.

Muhtemel 11'ler

  • Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, Ndoye.
  • Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Jose, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow.

(Yeni Şafak)
 
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