Devler Ligi'nde haftanın programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Turda maçlar yarın ve Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.



İlk maçların programı (TSİ) şu şekilde:



YARIN



20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)



20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)



20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)



20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)



21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)



21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA



17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)



19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)



19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)



20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)



21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)



21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)



21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)



22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir