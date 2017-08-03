Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Develi’de trafik kazası: 10 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:38
Develi’de trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasındaRafet K. (55) yönetimindeki 38 UE 114 plakalı otomobil ile Mümin T. (64) yönetimindeki 38 EN 282 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 2 araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:38
  1. Kayseri
  2. Develi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
    1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
    2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
    3. Resmen açıklandı: 2019'da..
    4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
    5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
    6. Dink cinayetinde flaş karar!
    7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
    8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
    9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
    10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
    11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
    12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
    13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
    14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
    15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
    16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
    17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
    18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
    19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
    20. Malatya’da klima satışları patladı
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…