Develi’de trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasındaRafet K. (55) yönetimindeki 38 UE 114 plakalı otomobil ile Mümin T. (64) yönetimindeki 38 EN 282 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 2 araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.