Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Ayvazhacı Mahallesi içerisinde 7 bin 500 metrekarelik yolu parkeyle kaplayan ekiplerin Yazıbaşı Mahallesindeki çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Yazıbaşı Mahallesi içerisinde de toplamda bin 500 metrekarelik alanı parkeyle kaplayacak olan ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.