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Develi’de Köylerde Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Develi Belediyesi’ne bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:24
Develi’de Köylerde Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Yol yapım çalışmalarının yoğunluğundan adete şantiye alanına dönen köylerde yaz boyu çalışmalar devam edecek. Çalışmalar kapsamında Ayvazhacı Mahallesi içerisinde toplamda 7 bin 500 m2’lik alan parkeyle kaplanırken, Yazıbaşı Mahallesindebin 500 m2 ve Gömedi Mahallesinde bin 500 m2’lik alan parkeyle kaplandı. Bundan sonraki durağın Epçe Mahallesi olduğunu belirten ekipler, benzer çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.

Parke çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle devam etmekte olan ve toplamda 13 köy yolunu kapsayan Yazıbaşı-Şıhlı arasındaki grup yol genişletme çalışmaları datüm hızıyla devam ediyor. Gümüşören mahallesinde çalışmalarını devam ettirmekte olan ekipler, seri bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:24
  1. Gümüş
  2. Çal
  3. Develi
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