Develi’de intihar girişimi

Develi’de Hastane Caddesinde meydana gelen olayda, ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen Kastamonu nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki M. G., doktorlardan kendisine ilaç yazmasını istedi. İlaç yazmayı uygun bulmayan doktorlarla tartışan M.G., intihar etmek için Hastanenin karşısındaki binanın çatısına çıktı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı ile Emniyet ekipleri olay yerine geldi. M.G. atlayacağı sırada polisler tarafından kurtarılıp çatıdan indirildi.

Çevredeki bir vatandaş olay anını cep telefonu ile kaydetti.