Devasa ekranlara merhaba

Harman firması, CES 2018’de yeni elektronik kokpitinin tanıtımını yaptı. Bu kokpit sıradan ekranların yerine birçok yeni teknoloji barındırıyor. Bütün konsolu tamamen kaplayan bir ekrana yer veren firmanın tasarımı Mercedes’in modellerinde gördüğümüz bir tasarıma yer vermiş. Mercedes’ten farklı olarak bütün konsolu kaplayan ekranlar, birçok fonksiyona sahip. QLED teknolojisine sahip olan bu sistem, sağ ve sol koltukta oturanlar için iki farklı sistem olarak görev yapabiliyor. Yani sağ koltukta oturan kişi ekranlar üzerinden oyun oynayabilirken, sürücü navigasyon ekranını ve müzik sistemini yönetebiliyor. Ayrıca sürücünün hem sağına hem soluna üç farklı buton yerleştirdi. Bu butonlar sayesinde klima, saat bilgisi ve dijital asistana ulaşım sağlanıyor.