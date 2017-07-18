Dev yatırıma ilave sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, medya gruplarının sahipleri, genel yayın yönetmenleri ile yazarlara verdiği iftarda, "Bugün bir vatandaş benimle görüşmeye geldi. Bir fabrika satın almış. 3.5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyormuş. Bana, 'Yeni fabrikamızın açılışını yapar mısınız?' diye sordu. Tabii bu soru beni uçuruyor..." sözleriyle gözlerin çevrildiği yatırımın sahibi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımın detaylarını anlattı. 1.5 milyar dolarlık ithalatı bitirmek istediklerini söyleyen Erdemoğlu, yatırım tutarının 3.7 milyar dolar olduğunu ve Adana- Dörtyol'da kurulacak tesis için makinelerle ilgili görüşmelerin yapıldığını belirtti. Yeni yatırımların da sinyalini veren Erdemoğlu, "Şartlar oluşursa önümüzdeki dönemde yeni tesisler yapabiliriz" dedi.

HALIDA CİROSU 500 MİLYON DOLAR

İbrahim Erdemoğlu, 3.7 milyar dolarlık yatırımın 3 bin ek istihdam sağlayacağını, ayrıca hammaddeyi Türkiye'de üretecekleri için yeni fabrika yatırımlarının da kolaylaşacağını belirtti. Polyester fabrikasında halı ve plastikle ilgili tüm ürünlerin hammaddesi olan PTA ve MEG üretileceğini belirten Erdemoğlu, "Her üretimi küresel çapta düşünüyoruz, şu anda makine halısında dünya lideriyiz. Hedefimiz polyesterde de Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Rusya'da Türkiye'yi lider yapmak. Bu yatırımla yıllık 1.5 milyar dolarlık polyester ithalatı da bitecek" dedi.

Bugün dünyada satılan halıların yüzde 5'ini kendilerinin ürettiğini, bunun parasal karşılığının da yıllık 500 milyon dolar olduğunu söyleyen Erdemoğlu, "Kendi ihtiyacımızın yanı sıra başka tesislerin de hammadde ihtiyacını karşılayacağız. Gaziantep'teki tüm halı fabrikalarında bizim çalışanlarımız var. Şehrimiz dünyanın ihtiyacı olan makine halılarının yüzde 40'ını üretiyor. Türkiye'de 2 milyar dolarlık halı ihracatı yapılıyor" dedi.

800 İŞÇİMİZ EV SAHİBİ OLDU

Çalışanlarını ev sahibi yapan Erdemoğlu, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"1983'e kadar kirada oturuyorduk. 1983'te ailece kendi evimize çıktık. 1990'da evlendim. 130 metrekarelik bir ev aldım. 2000'li yıllarda Gaziantep'te 43 villalık bir site yapılıyordu. Benim oturduğum ev 130 metrekare, 650 metrekarelik villanın salonu benim ev kadar. Bunları görünce, 'Sen burada nasıl oturacaksın, burada oturmak için ne yaptın?' diye sordum kendi kendime. Buna cevabım, 'Tüm çalışan arkadaşlarımızın sayesinde, onların emeği karşılığı ben bu evi alabiliyorum. Keramet bende değil' oldu. 'Onlar gecekonduda yaşarken, benim burada oturmam doğru değil' diye düşünerek, müdürümü aradım ve 'Belediyeden bedeli karşılığı bir arsa alalım' diye talimat verdim. 40 dönümlük bir yer bulduk. Burayı satın aldık. Önce 250 konuta başladık. En kıdemlilerden başlayarak işçilerimize ev vermeye başladık. Şu anda 812 konutumuzu çalışanlara teslim ettik. Son partiyi 2014'te verdik. 132 metrekarelik bu evlerin bugünkü değeri 200 bin TL civarında. İlk etaptakiler 18 bin, ikinciler 30 bin ve sondakiler de 70 bin lira ödeyerek ev sahibi oldu. Toplam yatırım miktarımız 107 milyon lirayı buldu."

'YATIRIMI ANLATTIM'

Erdemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la diyaloğunu şu sözlerle anlattı: "Cumhurbaşkanımızın yanına TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile gittik. Kendilerine yatırımla ilgili yazı hazırlamıştık. Onu aldılar. Nerede yaptığımızı sordu, Adana'da olduğunu söyledik. Kendisini açılışa davet ettik. 'Gökten ne yağar da yer kabul etmez' diyerek bizi onurlandırdı." Bu yatırımla 1.5 milyar dolarlık cari açığı önleyeceklerini söyleyen Erdemoğlu, "Bu maddelerin üretimiyle de yetinmeyeceğiz. Petrol türevi birçok emtiada yıllık 1 milyon tondan fazla ithalatımız var. Dışa bağımlıyız, vermezlerse Türkiye'deki fabrikaların tamamı kapanır. O nedenle bu yatırımı yapmak istedik. Biz halıda dünya şirketiyiz, aynısı polyester alanında da yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİ TEZGÂHLA BAŞLADI

Halı üretimine 2 tezgahla 1983'te başlayan Erdemoğlu, 1993'te ise Belçika'dan aldığı makinelerle dünya çapında üreticiler arasına girmeyi başardı. Sabah'ın haberine göre, bugün makine halısında dünya lideri olan holdingin temelinin, babaları merhum Mehmet Erdemoğlu'nun 1950'li yıllarda köy köy dolaşarak satış yapmasıyla atıldığını söyleyen Erdemoğlu, yeni yatırımlarla büyüme mesajı verdi.

ARAZİYİ BİZE SATSINLAR

2.9 milyon metrekarelik Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin (TPAO) arazisiyle ilgili teşvik konusuna da açıklık getiren İbrahim Erdemoğlu, şöyle konuştu: "Teşvikle ilgili bir sıkıntımız yok. TPAO'nun 2.9 milyon metrekarelik arazisiyle ilgili kararını bekliyoruz. Arazi ya satılacak ya tahsis edilecek ya da kiraya verilecek. Bizim tercihimiz satın almak. Teşvik denilen de bu.