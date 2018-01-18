Dev vinçler geldi! 21 saat kapalı…

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi kurtarma planı oluşturdu.