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Dev Türk bayrağı dikildi! Tüm dünyaya geçildi...

Uluslararası haber ajansı, Suriye sınırının sıfır noktasına dikilen dev Türk bayrağını ve bir askeri garnizonu fotoğrafladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:43
Dev Türk bayrağı dikildi! Tüm dünyaya geçildi...

Türkiye-Suriye sınırında olağanüstü hareketlilik, dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor.

Reuters haber ajansı, Hatay'ın Hassa ilçesinde sınıra dikilen dev bayrağın fotoğrafını dünyaya servis etti.

Sugediği köyünde yaşayanların sınırın sıfır noktasına çekilen bayrak, Suriye tarafından da net şekilde görülüyor.

Reuters ayrıca sınırdaki bir askeri garnizonu da fotoğrafladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün yaptığı açıklamada Afrin'deki YPG'li teröristlerin taciz atışlarına misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Türk topçusu, teröristlerin sığınak ve barınaklarını hedef aldı.

Türkiye, bir haftayı aşkın süredir gözünü Afrin'deki gelişmelere dikmiş durumda. TSK yüzlerce tank ve zırhlı aracı sınır hattına sevk etti, Türk askeri operasyon emrini bekliyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:43
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