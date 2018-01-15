Dev transferde imzalar atıldı! İşte Arda'nın maliyeti

Medipol Başakşehir devre arasında kadroya kattığı Arda Turan'a sezon sonuna kadar 2 milyon Euro net ücret ödeyecek.

Gelecek sezon için ise Arda Turan 4 milyon Euro net ücret alacak. Ayrıca Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da Medipol Başakşehir'de bulunuyor. Öte yandan Barcelona kulübü sezon sonunda Arda Turan'ı üçüncü bir kulübe satması halinde Medipol Başakşehir'e yüzde 20 bonservis payı verecek.

Gelecek sezon satılması halinde ise bu pay yüzde 25 olacak. Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması halinde 300 bin Euro bonus ödeyecek.