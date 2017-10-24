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Dev tesisin kârı da devleşti

Petkim, bu yılın ilk altı aylık dönemindeki net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74 oranında artırarak 655 milyon TL’ye yükseltti.

24 Ekim 2017 Salı 21:48
Dev tesisin kârı da devleşti

Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) bir önceki yarıyıla göre yüzde 110 oranında artarak 906 milyon TL olarak gerçekleşti. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov: “Üstün nitelikli petrokimya ürünlerimizle Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye için çalışmanın verdiği sorumluluk duygusu ve tutkuyla, insan kaynağımızdaki liderlik, paydaşlarımızla yaptığımız doğru işbirliği ve pazardaki güvenilir konumumuzun bu başarıda büyük payı var. Ulaştığımız başarılı sonuçlara, yılbaşında başlattığımız sürdürülebilir verimlilik hedefli ‘Petkim Benim’ programımız da katkı sağladı. Güçlü organizasyon ve güçlü kültürümüzle her alanda hedeflediğimiz operasyonel mükemmeliyet çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Petkim olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de markamıza ve Türkiye’ye değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıdan dolayı tüm Petkim ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 21:48
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