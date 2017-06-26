Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev talip: Hakan Çalhanoğlu Milan yolcusu!

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan'ın milli futbolcumuzu istediğini söyledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 21:52
Dev talip: Hakan Çalhanoğlu Milan yolcusu!

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na dev bir talip çıktı.

İtalyan ekibi Milan, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, bu kez Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

ADIM ADIM MİLAN'A

Alman basınında çıkan haberde, Milan'ın Bayer Leverkusen ile Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için görüşmeler yaptığı belirtildi. İtalyan ekibi Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve bu transferin 20-30 milyon euro arasında bir rakama biteceği vurgulandı.

ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ DOĞRULADI

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan ile ilgili haberler üzerine "Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği doğru. Milan, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri. Ancak bu transfer görüşmeleriyle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

17 yaşındayken babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen Hakan Çalhanoğlu, profesyonel sözleşmesini Hamburg'la imzaladığı için milli futbolcu Şubat ayının başında FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı. Cezası sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 21:52
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. Bektaş Demirtaş
  3. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri
  4. Milan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftarlar küfür etti diye kulübü satılığa çıkardılar
    1. Taraftarlar küfür etti diye kulübü..
    2. Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde..
    3. HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında..
    4. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    5. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    6. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    7. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    8. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    9. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    10. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    11. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    12. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    13. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    14. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    15. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    16. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    17. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    18. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    19. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    20. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…