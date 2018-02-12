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Dev sevkiyat! Binlerce piyade tüfeği...

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:14
Dev sevkiyat! Binlerce piyade tüfeği...

MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, millet olarak kenetlenilen, milli duyguların kabardığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin, ülkenin, devletin ve milletin güvenliği için kahramanca terör örgütleriyle mücadele ettiklerini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"80 milyonun her bir ferdi, farklı şekillerde oradaki mücadeleye destek oluyor. Millet olarak bütün mücadelemiz bu topraklarda başı dik şekilde yaşayabilmek ve ay yıldızlı bayrağımızı gönderde tutabilmek. Bu topraklarda ilelebet bağımsız bir şekilde yaşayacağız, kendi örfümüze ve geleneklerimize göre yaşayacağız. Hepimizin gayesi bu. Terör örgütleriyle mücadelemiz de bu kapsamda devam etmektedir. Türkiye için gurur günü. İnşallah savunma sanayimiz yüzde 100'lük yerlilik ve millilik hedefine ulaşacaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımların en önemlilerinden bir tanesi burada gerçekleştirdiğimiz törendir. İnşallah bu sıkıntılı süreç geçecek. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe bu tür saldırıların bizi yıldırma gücü hiçbir zaman olmayacaktır."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:14
  1. MKEK Silah Fabrikası
  2. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz

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