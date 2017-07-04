Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev satın alma

General Electric, tam 7.4 milyar dolar ödeyerek petrol sahaları hizmeti sağlayan Baker Hughes firmasını satın aldı. 23 milyar dolar büyüklüğe ulaşan birliktelik sektörde dünyanın en büyüğü oldu.

04 Temmuz 2017 Salı 10:57
Dev satın alma

ABD merkezli General Electric (GE), petrol ve gaz endüstrisine hizmet sağlayan Baker Hughes firmasının yüzde 62,5'lik hissesini 7,4 milyar dolara satın aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, GE'nin ilk olarak geçen yıl ekimde duyurduğu, Baker Hughes'u satın alma süreci tamamlandı.

GE, Baker Hughes'un New York Borsası'nda işlem gören yüzde 37,5 hissesi haricinde kalan yüzde 62,5'lik kısmını 7,4 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Bu satın alma sonrasında, Baker Hughes'un borsada işlem gören ismi BHGE oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GE ve BHGE Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Immelt, söz konusu satın almayı 8 ay içinde tamamladıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Baker Hughes'un, Teksas ve Londra'da merkezleri bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, müşterilerine petrol ve gaz alanında ekipman, servis ve dijital çözümler sunuyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:57
  1. Londra
  2. Teksas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    1. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    2. Tren anne ve çocuğuna çarptı!
    3. Bir şarjör mermiyi 3 saniyede..
    4. 'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini..
    5. Bel fıtığı tedavisinde son nokta!
    6. Turistlerin valizinden çıkanlar şok..
    7. Zonguldak'ta FETÖ'den şüpheliler..
    8. 8 trilyon dolarlık kervan geliyor! Tam..
    9. Bu hamama giren terlemiyor, aksine..
    10. Yakıt tankeri böyle patladı!
    11. Dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
    12. Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden..
    13. "Çocuğum yemek yemiyor" diyorsanız...
    14. Kütahya'da telefon dolandırıcısına..
    15. Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Öfkeli boğa sahibini öldürdü!
    18. İşte terör örgütünün silahları
    19. Hurda parçalarla traktör yaptı
    20. İran'ın asıl derdi Türkiye! Su..
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün