Dev satın alma

ABD merkezli General Electric (GE), petrol ve gaz endüstrisine hizmet sağlayan Baker Hughes firmasının yüzde 62,5'lik hissesini 7,4 milyar dolara satın aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, GE'nin ilk olarak geçen yıl ekimde duyurduğu, Baker Hughes'u satın alma süreci tamamlandı.

GE, Baker Hughes'un New York Borsası'nda işlem gören yüzde 37,5 hissesi haricinde kalan yüzde 62,5'lik kısmını 7,4 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Bu satın alma sonrasında, Baker Hughes'un borsada işlem gören ismi BHGE oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GE ve BHGE Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Immelt, söz konusu satın almayı 8 ay içinde tamamladıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Baker Hughes'un, Teksas ve Londra'da merkezleri bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, müşterilerine petrol ve gaz alanında ekipman, servis ve dijital çözümler sunuyor.