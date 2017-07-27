Dev saldırı... Bir ilçeyi daha aldılar...

Taliban ülkenin doğusundaki Paktiya iline bağlı Canihel ilçesini kontrol altına aldı.



Yerel kaynakların aktardığına göre, hükümet güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ilçe Taliban kontrolüne geçti.



Kaynakların ifadesine göre, Taliban'ın ilçe merkezine yönelik saldırısı 25 Temmuz sabahında şiddetini arttırdı. İlçe merkezinin uzun bir süredir Taliban kuşatmasında olduğunu ifade eden kaynaklar, saldırıları şiddetlenmesinden kısa bir süre sonra ilçenin tamamının Taliban savaşçıları tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Saldırının ardından bir açıklama yapan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Paktiya ilinin Canihel ilçesine düzenlenen saldırıların başarıya ulaştığını ve ilçe merkezindeki bütün askeri noktaların Taliban savaşçılarının kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Açıklamasında, Kabil hükümeti güçlerinden onlarca askerin öldüğünü ve yaralandığını aktaran Zebihullah Mücahid, hükümet güçlerinin bölgede büyük zayiat verdiğini ve cesetleri dahi almadan bölgeden uzaklaştıklarını ifade etti.

Taliban kaynaklarının bölgeye düzenlenen saldırılar ile ilgili yaptıkları açıklamalara göre, ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda silah, mühimamat ve askeri araç ele geçirildi.

Saldırılarda 7 Hummer ve 7 Ranger araç da dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Taliban kaynakları ele geçirilen askeri araçlar ile ilgili görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Paktiya ilinin Canihel ilçesinde Kabil hükümeti güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalarda 3 Taliban savaşçısı da öldü. Kaynaklar ilçe etrafında yer yer çatışmaların yaşandığı ifade ediyor.



Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde Kabil hükümeti güçlerine karşı operasyonlarını arttıran Taliban güçlerinin geçtiğimiz seneye oranla daha kapsamlı saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.



Başta kuzeydeki Kunduz ve güneydeki Kandahar vilayetleri olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde Taliban tarafından bu sene etkili saldırılar gerçekleştirildi.

Mepa News