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Dev projede Erdoğan sürprizi!

Avrasya Tüneli'nin Başbakan Binali Yıldırım'ın doğum gününde açılmasının ardından, üçüncü havalimanının da açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde olacak.

Dev projede Erdoğan sürprizi!
Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:26
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Türkiye'nin merakla beklediği tarihi projelerden biri olan Avrasya Tüneli dün vatandaşların coşkulu kutlamalarıyla açıldı. Milliyet'te yer alan habere göre açılışın bir başka önemi de yıllarca proje üzerinde çalışan Başbakan Binali Yıldırım'ın o gün doğum günü olmasıydı. Açılışta bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günüyle ilgili bir detay ortaya çıktı.

Kürsüye çıkan Yıldırım, "İnşallah yeni havalimanımızı 2018'in şubat ayında, 26 Şubat'ta devreye almış olacağız" dedi. Bilindiği üzere 26 Şubat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü. Böylece Yıldırım'dan sonra bir başka büyük projenin açılışı da Erdoğan'ın doğum gününe denk gelmiş oldu.

Temeli Haziran 2014'te atılan yeni havalimanı, tüm etaplar tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

 
EtiketlerTürkiyeCumhurbaşkanıBinali YıldırımAvrasyaAvrasya Tüneliüçüncü havalimanıDev projede Erdoğan sürpriziDev projeErdoğan sürprizi
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