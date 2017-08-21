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Dev projede 9 ülkeden yabancı işçiler çalışıyor

Uluslararası hava taşımacılığına yeni bir soluk getirecek İstanbul’un 3’üncü havalimanı, daha inşaat aşamasında farklı ülkelerden vatandaşların buluşma noktası oldu. İnşaatta halen 9 ülkeden toplam 466 yabancı işçi çalışıyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:41
Dev projede 9 ülkeden yabancı işçiler çalışıyor

İstanbul’un 3’üncü havalimanı, 29 Ekim 2018 olarak planlanan açılış tarihi için gün sayıyor. İnşaat alanında her gün on binlerce işçi gecesini gündüzüne katarak projede bir aksama olmaması için ter döküyor.Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; havalimanı inşaatında şu anda 31 bin çalışan var. Şimdiden büyük bir istihdam olanağı sağlayan ve 8 binden fazla da iş makinesi bulunan havalimanında bu sayı ilerleyen günlerde daha da artacak.

Havalimanı tamamlandığında doğrudan ve dolaylı istihdam edilen kişi sayısının 225 bini bulması öngörülüyor. Dev projede 9 ülkeden 466 yabancı çalışan da görev yapıyor. İçlerinde beyaz yakalı da mavi yakalı da var. Bosna Hersek, Vietnam, Pakistan, Gürcistan, İngiltere, Malezya, Fransa, Afganistan ve Nepal uyruklu çalışanlar, dünyanın en büyüğü olacak havalimanı projesinde olmaktan gurur duyduklarını söylüyor.

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu da Habertürk’e yaptığı açıklamada mega bir proje yürüttüklerini belirtirken, dünyanın pek çok yerinden çalışanları olduğunu anlatıyor:

“Fransa’dan Malezya’dan mühendis arkadaşlarımız var. Pakistan, Vietnam, Nepal’den de çalışanlarımız var. 31 bin kişide 466 kişi, yüzde 1 civarlarında bir rakam. Dünyanın her yerinden insan kullanıyoruz. Dünyadaki en büyük ekipman parkına sahibiz. Türkiye’deki kaynakların hepsini kullandık. Türk şoförler ve operatörler tabii ki önceliğimiz fakat B planı anlamında böyle bir çalışmaya gitmemiz zorunluluk haline geldi. Özellikle bayram dönemlerinde mesela yaz aylarında şoförün herhangi bir ara vermesinde iş kesintisine yol açmamak için böyle bir yola başvurduk ve çok da başarılı olduk. Özellikle bayram dönemlerinde veya diğer dönemlerde olsun şantiyenin çalışmasını sağladık.”

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:41
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  9. Pakistan
  10. Gürcistan
  11. Habertürk
  12. İngiltere
  13. Afganistan
  14. Bosna Hersek
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