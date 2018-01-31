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Dev platform Boğaz'dan geçemedi!

Panama bayraklı petrol arama platformu'GSP Saturn'ün gece geçişine izin verilmediği için Boğaz'a demirledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:39
Dev platform Boğaz'dan geçemedi!

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü.

Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara denizine çevirdi.

 Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, boğazdan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 16:39
  1. GSP Saturn
  2. İstanbul Boğazı
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