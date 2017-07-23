Dev piton koca ceylanı 16 saniyede yedi

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Ölü bir ceylanı yiyen dev pitonu izleyenler hayrete düştü. 16 saniyede ceylanı tamamen yutan pitonun avını yeme süresi sosyal medyayı salladı.
23 Temmuz 2017 Pazar 13:47
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:47
Dev piton
koca ceylan
16 saniyede yedi
Ad Soyad
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