Dev otomobil markası Trump yüzünden ismini değiştiriyor

Çinli otomobil firması Guangzhou Automotive Group (GAC), gözünü Amerika'ya çevirdi. Sabah'tan Ufuk Sandık'ın yazısına göre Detroit Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini tanıtan GAC, 2019'da ABD pazarına girmeyi hedefliyor. Ancak, GAC'ın Amerika'da satış yapması için iki büyük sorunu var. İlk sorun vergilerle ilgili. Çin, Amerikan otomobillerine yüzde 25 gibi yüksek vergi uygularken, ABD'de Çinli otomobillerin vergisi yüzde 2.5 seviyesinde. Bu yüzden başta Amerikan Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok siyasetçi Çin'le otomotiv ticaretine soğuk bakıyor. Pek çok konuda birbiriyle çatışan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak endişesi, fiyat ve vergi avantajına sahip Çinli otoların Michigan ve Ohio gibi eyaletlerde otomotiv çalışanlarını tehdit etmesi. Örneğin çok satan Trumpchi GS4 modelinin Toyota RAV4 ve Honda CRV'ye göre yüzde 30 fiyat avantajına sahip olduğu söyleniyor.

2010'DA MARKALAŞTI

Ancak GAC'ın en büyük sorunu markasının adı. 2010'da kendi markasını yaratan GAC'ın, ABD'de adını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü markasının adı Trumpchi... Donald Trump başkan olmadan önce konulan bu isim, markanın ABD'deki geleceğini olumsuz etkileyebilir. Çünkü Trump'a sempati duyanlar kadar onu sevmeyen birçok insan var. GAC'ın bu yıl içinde isim değişikliğine karar vermesi bekleniyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA

Honda ve Toyota markaları için üretim yapan GAC, 2010'da kendi markası Trumpchi'yi satışa sundu. Trumpchi, 2016'da Çin'in en hızlı büyüyen markası oldu. Satışlar, bir önceki yıla göre üç kat artarak 370 bin adedin üzerine çıktı. Ayrıca J.D. Power'ın Çin'deki ilk araştırmasında Çinli otomobil markaları arasında en yüksek puanı aldı.

İYİ ŞANS DEMEK

Bu adın nereden geldiği konusunda ise kimse net bir cevap veremiyor. Ancak, GAC yetkilileri, Başkan Donald Trump ile bir bağlantısı olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Çin otomotiv sanayisinin batılı isimlere meraklı olduğunu söyleyen yetkililer, İngiliz spor otomobili "Triumph"den esinlenilmiş olabileceğini söylüyorlar. Çinlilerin "chuan chee" olarak telaffuz ettiği Trumpchi, "iyi şans getirmek" anlamına geliyor.

TRANSFORMERS FİLMİNDE ROL ALDI

Detroit Fuarı'na ilk kez 2013'te katılan GAC, Transformers: Age of Exitction filminde yer alan GS5 SUV modelini tanıtmıştı. GAC, daha önce ana salonda değil, fuarın düzenlendiği Cobo Center'ın fuaye bölümünde bulunuyordu. GAC, bu yıl ana salondaki standında Trumpchi markasıyla ürettiği GS7, GE3 ve Ensprit Concept modellerini sergiledi.