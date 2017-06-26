Dev operasyon! Binlercesi evden çıktı… Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı ilaçların hammaddesini kaçak yollarla Türkiye'ye getirerek tablet ve solüsyon halinde internet üzerinden piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Kocaeli, Bursa, Antalya ile Ağrı'da şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 42 bin 284 kapsül, 2 bin 676 kutu, 9 bin 310 şişe sıvı, 3 adet 80 gram jel, 5 bin 890 gram toz, 295 adet toz ve 208 tablet şeklinde ilaç, bin 780 etiket, 100 Rusça ibareli reçete, 120 bin ilaç bandrolü, 1 serum, 2 vitamin hapı, 144 bin 179 boş ilaç kutusu, 150 bin kapak, 5 bin boş ilaç şişesi, 2 terazi, 16 gram ile 100 litre ilaç hammaddesi, 50 enjektör, 55 kargo gönderi torbası, ilaç yapımında kullanılan 3 cam ölçek, 77 materyal ile 179 ambalaj ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.