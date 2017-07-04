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Dev market zincirine kayyım atandı!

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında 12 şubeli bir market zincirine ise kayyım heyeti atandı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:45
Dev market zincirine kayyım atandı!

Sakarya'da market zinciri sahibi Ertuğrul Ö., kentte yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Ö.’nün 12 şubeli market zincirine ise üç kişilik bir kayyım heyeti atandığı öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ö. Marketler Zincirinin sahibi Ertuğrul Ö. ve Ertan Ö. gözaltına alındı. Ertan Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Ertuğrul Ö. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Üç kişilik kayyum heyeti

Aynı zamanda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi de olan Ertuğrul Ö.’nün FETÖ’ye mali destek sağladığı bildirildi.

Ertuğrul Ö.’nün sahibi olduğu 12 şubeli market zincirine ise Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğinde kayyum atandı. Kayyum heyetinde TMSF yöneticisi Nail Yutan, Doç. Dr. Ali Taş ve Mali Müşavir Evren Çakırsoy yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:45
  1. Sakarya
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Hürriyet
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