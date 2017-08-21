Dev maçta gerginlik! 'Alkollüydü, bana saldırdı'

Protokol tribününde Gökhan Saral'ın Mahmut Uslu'ya tehdit ve küfür ettiği belirtildi. Yaşanan olaylardan sonra Mahmut Uslu, maç sonunda polise gidip Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu.

GÖKHAN SARAL'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gökhan Saral, yaşananlarla ilgili Beyaz TV'ye bağlanırken ''Mahmut Uslu adı ama, kendisi ussuz bir beyefendi, yaramaz bir beyefendi. Kendisine yaramaz bir çocuk diyorum. Kendisi son derece alkollüydü zaten. Bizim kendisine bir küfürüm olmadı. Bana 'Ne bakıyorsun?' dedi. Ben de 'Trabzonspor'u temsil ediyorum. Siz ne bakıyorsunuz? Bize her böyle taciz ederek baktığınızda biz de size böyle bakacağız' dedim. Bizim hiçbir taşkınlığımız olmamıştı. Fenerbahçe'nin aklı başında yöneticileri de 'Siz ona uymayın' dediler'' ifadelerini kullandı.