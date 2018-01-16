Dev maçta büyük panik! Tribünler çatladı, seyirciler sahaya kaçtı

Portekiz Süper Ligi'nde Estoril ile Porto arasında oynanan karşılaşmada faciadan dönüldü. Tribünlerin çatırdamaya başlaması ve seyircilerin sahaya kaçması üzerine maç yarıda kalırken faciadan dönüldü.

Estoril-Porto karşılaşmasının ikinci yarısı oynanırken maçın oynandığı Antonio Coimbra da Mota stadının kuzey tarafındaki tribünler çatırdamaya başladı.Tribünün çökmek üzere olduğunu fark eden taraftarlar panik halinde kendilerini sahaya attılar.