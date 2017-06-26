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Dev köpekbalığı dalış kafesine saldırdı
Köpekbalıkları arasında dalış yapan birkaç turistin karşısına dev bir beyaz köpekbalığı çıktı. İşte korku dolu o anlar...
26 Haziran 2017 Pazartesi 17:57
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 17:57
köpekbalığı
saldırı
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