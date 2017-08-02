Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev kenevirler polisi şaşırttı

Hevsel Bahçeleri’ne 100 polisle düzenlenen operasyonda, insan boyunu aşan çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:50
Dev kenevirler polisi şaşırttı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesince UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri’ne sabah saatlerinde 100 polisle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonun yapıldığı bölge insansız hava araçlarıyla kontrol edildi. Operasyonda yaklaşık 4 metre boyunda Hint kenevirleri ele geçirildi. Kenevirleri yerinden sökmeye çalışırken zorlanan polis, çareyi bitkileri baltayla kesmekte buldu. Kenevirler, numuneler alındıktan sonra yakılarak imha edildi.

“Zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, “Operasyon yapılan bölgede geçen yıl 1 milyon kök, bu sene başlarında da 80 bin kök ele geçirildi. Şimdi çalışmalar devam ettiği için kök adetini tam olarak bilmiyoruz. Etkin ve kararlı çalışmalarımızın neticesini almış bulunmaktayız. Geçmiş yıllara oranla hem sayıda hem de ekilen arazide çok düşüş var. Herkesin bilmesini istiyoruz ki uyuşturucu ile mücadele Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve yurt sathında kararlı bir şekilde devam edecektir. Zehir tacirlerine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:50
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Diyarbakır
  3. UNESCO
  4. altay
  5. Narkotik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama