Dev kara delik Dünya'ya yaklaşıyor

Münübe Yılmaz

Astronotlar, Güneş'ten milyonlarca kez daha büyük bir kara deliğin hızla genişleyerek, Dünya'ya yaklaştığını açıkladılar. Her saniyede 110 km hızla Dünya'ya yaklaştığı belirlenen kara delik, Andromeda Galaksisi'nin tam ortasında bulunuyor ve Samanyolu Galaksisi'ne en yakın galaksi olarak biliniyor. Andromeda Galaksisi ile Samanyolu Galaksisi'nin birbirlerini hızla çektiğini ve bir gün çarpışacaklarını söyleyen Universe Today isimli web sayfasının yöneticisi Fraser Cain, "Samanyolu Galaksisi'nin tam ortasında devasa bir karadelik var. Fakat bu kara delik normal bir kara delikten çok farklı, Güneş'ten tam 4.1 milyon kat daha büyük" açıklamasında bulundu. Dev kara deliğin yıldız ve yıldız sistemlerinin yörüngesine giriş yaptığını ve hepsini yok edeceğini vurgulayan Cain, "Tespit edilen kara delik şu an için bize 4 milyon yıl uzaklıkta. Yani şimdilik güvendeyiz" dedi.