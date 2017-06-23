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Dev İtalyan markalar Türkiye’de üretecek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Fayat “Ekimde dev İtalyan moda markalarının distribütörlerini deneyimli üreticilerle buluşturup, Türkiye’de üretime ikna edeceğiz” dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 11:33
Dev İtalyan markalar Türkiye’de üretecek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve takip eden süreçte yabancı alıcıların ülkeye gelme sıklıklarının çok azaldığını ve Türkiye'de katma değerli ürün ihracatının yüksek adetli ama katma değeri düşük olana kaymaya başladığını söyledi.

Bunun önüne geçmek için yeni bir modeli hayata geçireceklerini ifade eden Fayat, "Ekimde 'Why Turkey' konulu bir konferans düzenliyoruz. Burada neden Türkiye'de üretim yapılması gerektiğini yabancı alım gruplarına ve distribütörlere anlatacağız. Yapacağımız ikili iş görüşmelerinde dünyaca ünlü İtalyan markaların distribütörlerini de ağırlayacağız. Ünlü İtalyan markaların üretimlerini Türkiye'de yaptırıp Ortadoğu ve Körfez ülkelerine satışını sağlamak için çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek yeniden katma değerli ihracata dönebiliriz"diye konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ

İkili görüşmelerde 3-4 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atılmasını hedeflediklerini vurgulayan Fayat, "Türkiye'ye güvenlik gerekçesiyle gelmek istemeyen müşterinin ayağına gitmeye de devam edeceğiz" dedi.

YERİNDE TEŞVİK İHRACAT KAYBINI KAPATIR

2016'da yaşanan sıkıntılı sürecin ardından ihracat hedefinin yüzde 7-8 altında gerçekleştiğini ve sektörün 1 milyar dolar eksi yazdığını ifade eden Fayat, "Bu durum 2017'nin ilk altı ayında da devam etti. Buna rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük teşvikleri verildi. Bu çok değerli. Ancak teşvik almak için Doğu ve Güneydoğu illerine yatırım öne çıkarıldı. Yatırımın artması için en azından 1 yıl yerinde teşvik verilmesi gerekiyor" dedi. Bu sürede şirketlerin hazırlık yapacağının altını çizen Fayat, "Bu yabancı yatırımcı için de çok önemli" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:33
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