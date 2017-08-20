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Dev holdingin içini böyle boşalttılar!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün sözde "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Cahit Nakıboğlu ve ailesinin, 51 şirketin bağlı olduğu holdingin içini nasıl boşalttığı anlatıldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:13
Dev holdingin içini böyle boşalttılar!

 Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal koordinasyonunda, Terör ve  Organize Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin bölgedeki sözde "para  kasası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıl önce kayyum  atanan Naksan Holding'in ortak ve yöneticisi 25 sanığın, "silahlı terör örgütü  yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin  önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini  aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep  edilen iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve vergi müfettişleri bilirkişi  raporlarının da yer aldığı 628 sayfalık iddianamede, cezalandırılması istenen  sanıklar arasında Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit  Nakıboğlu ile oğlu tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ve ABD'de yaşayan kardeşi firari  sanık Osman Nakıboğlu da yer alıyor.  Naksan Holding bünyesinde 51 şirketin bulunduğu, yapılan inceleme  sonucunda bu şirketlerin FETÖ/PDY terör örgütünün sermayesi ile ticari alanda  faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve tamamen FETÖ/PDY terör örgütüne ait  bir  iktisadi  işletme olduğu belirtilen iddianamede, Taner Nakıboğlu'nun örgütün  sözde "bölge abisi" firari sanık Mehmet Kocatürk ile sık sık toplantılar yaptığı  ve il mütevelli heyetinde bulunduğu kaydedildi.

SÜPER ABİ...

 FETÖ'nün kentteki sözde yöneticileri tarafından "süper abi" diye hitap  edilen Taner Nakıboğlu'nun, ismi örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen  ve mütevelli heyeti başkanı olduğu Zirve Üniversitesinde, holdinge kayyum  atanması ihtimali üzerine, ekonomi, maliye ve hukuk bölümlerinden  akademisyenlerle "hileli iflas" toplantıları yaptığı ifade edilen iddianamede,  Nakıboğlu'nun böylelikle kamuoyunda holdingin kayyum heyetince zarara uğratıldığı  algısı oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

 Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş  hanı gibi taşınmazları satarak parayı parça parça Osman Nakıboğlu'na aktardığına  dikkat çekilen iddianamede, bu miktarın da yaklaşık 22 milyon dolar olduğu,  böylelikle sanıkların muhtemel kayyum atanmasından önce holdingin içini  boşalttığı bilgisine yer verildi.

FETÖ ELEBAŞI EVLERİNDE KALMIŞ   

İddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren örgütü ait bir firmanın  yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Abdullah Nakıboğlu'nun bir yıl önce mal  varlığını satarak, örgütün talimatı doğrultusunda Afrika'daki bir ülkeye  aktardığı ve bu ülkede örgütün mali-finans ihtiyacının karşılanmasında önemli rol  oynadığı belirtildi.  Nakıboğlu ailesinin fertlerinin, Gaziantep'teki FETÖ/PDY ile iltisakı  nedeniyle kapatılan bazı derneklerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü veya  yönetiminde yer aldığı kaydedilen iddianamede, 1998 yılında hakkında yakalama  kararı çıkarılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, Suriye üzerinden  Gaziantep'e geldiği ve Nakıboğlu ailesinin evinde kaldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:13
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