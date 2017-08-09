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Dev hastaneler zincirine bir şok daha!

Ünlü Portföy, tahvil ödemesinde temerrüde düşen Dünya Göz için yasal takip başlatacak.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:23
Dev hastaneler zincirine bir şok daha!

Banka borçlarını yapılandırmak için anlaşma sağlayamayan ve tahvil ödemesinde temerrüde düşen Dünya Göz için yasal takip başlatılacak.

Ünlü Portföy, dün 86 milyon liralık tahvil ödemesini gerçekleştiremeyen Dünya Göz hakkında yasal takibe gideceklerini açıkladı.

Dünya Göz'ün nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği TRSDGOZ81719 ISIN kodlu tahvillere İkinci Değişken Fon'unda yer veren Ünlü Portföy, bu tahviller için de yüzde 100 karşılık ayırdı.

Şirketile yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek duruma göre ayrılan karşılığın fona iadesi tekrar gözden geçirilecek.

"DÜNYA GÖZ BORCUNU ÖDEME KABİLİYETİNE SAHİP"

Ünlü Portföy'den yapılan açıklamada, Dünya Göz'ün söz konusu tahvilin itfa tutarını en kısa zamanda ödemek amacıyla çözüm alternatifleri üzerinde çalıştığı, iş hacminin yanı sıra varlık satışının da çözüme dahil edileceğini belirttiği KAP açıklaması sebebiyle borcu ödeme kabiliyetine sahip olduğunu öngördüklerini de belirtti.

Ancak kurum Fon'un haklarını korumak, inançlı mülkiyet esaslarının ve basiretli tüccar olarak davranma ilkesinin gerekliliği olarak yine de yasal takipe gideceklerini vurguladı.

Dünya Göz, tahvil anapara ve kupon ödemelerinin en kısa zamanda yapılmasına yönelik çözüm alternatifleri üzerinde çalışıyor. Yatırımcılarla da bir toplantı gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:23
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