Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev firmaya büyük kabus: 1 milyar dolar…

Japon teknoloji devi Toshiba’nın 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar daha zarar açıklaması bekleniyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
Dev firmaya büyük kabus: 1 milyar dolar…

Durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’deki nükleer santraller işleten alt şirketi Westinghouse’un ağır kayıpları nedeniyle bildiğiniz üzere 2017’nin Mart ayında 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Dünyanın yenilenebilir enerjiye yavaş yavaş adapte olması ve nükleer enerji alanından kayması dünya enerji devlerinden biri olan Toshiba’ya büyük darbelerden birini vurdu.

Bu olayın üzerine kendini toparlamak için birçok teknoloji departmanını satışa sunan firma, gelir elde edebilmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde ise her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor.

Çünkü satış anlaşmaları gerçekleşse bile 2018 yılına kadar tam manası ile devredilmesi mümkün olmuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre tüm bu sorunlar toplandığında Toshiba’nın 2017 yılı içerisinde 1 milyar dolar zarar daha açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
  1. japonya
  2. toshiba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
    1. Trakya'daki selin ardından..
    2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    13. Real Madrid'den Elazığ'a!
    14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    20. HSK'da 3 isim görevden alındı
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?