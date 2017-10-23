Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

Galatasaray Kulübü, potada pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:09
Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi’nde pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00’de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 19:09
  1. Galatasaray
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
    1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
    2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
    3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
    4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
    5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
    6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
    7. İngiltere'de skandal program
    8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
    9. Budistler sokağa döküldü:..
    10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
    12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
    13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
    14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
    15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
    16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
    17. Hawking'in doktora tezi erişime..
    18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
    19. Pos tefeciliğine darbe
    20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…