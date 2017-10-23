Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak
Galatasaray Kulübü, potada pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.23 Ekim 2017 Pazartesi 19:09
Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi’nde pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00’de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.