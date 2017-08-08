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Dev dalgalar arasında dehşet, liseli genç kayıp

Kars’tan yakınları ile birlikte Zonguldak’a çalışamaya gelen liseli genç serinlemek için girdiği denizde dev dalgalar arasında kayboldu. Genç için arama çalışması başlatıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:04
Dev dalgalar arasında dehşet, liseli genç kayıp

Olay, Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi üzerinde bulunan Uzunkum sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars’tan yakınları ile birlikte Zonguldak’a çalışmaya gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Şahin Ölmez ve akrabası 18 yaşındaki Fırat Altun Uzunkum sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgaların yükselmesiyle gençlerden Fırat Altun denize giren vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Şahin Ölmez ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına Sahil Güvenlik botu ve dalgıçlar ile AFAD ekipleri de katıldı.

Serinlemek üzere denize giren 36 yaşındaki Kaan Güney, dehşet anlarını anlattı. Güney, "Bir bağırış çağırış duyduk. Biz de yeğenimle beraber yetiştik. Birini çıkartıp karaya kadar getirdik. Sonra diğeri demek ki daha çok yorulmuş. O’na yetişemedik. Üzgünüm elimden geleni yaptım. Birini kurtardık ancak diğeri gözden kayboldu. Saniyeler içerisinde oldu" diye konuştu.

Öte yandan plaja gelen vatandaşlar ise dev dalgalara aldırmadan denize girmeye çalıştı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına rağmen dev dalgaların arasına giren vatandaşlar tepkilere neden oldu. Bunun üzerine polis ekipleri vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:04
  1. Zonguldak
  2. Kars
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