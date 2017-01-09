Dev bir buz kütlesi kopuyor!

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Bilim insanlarının yaptığı araştırma, Antarktika'nın son durumunu gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre söz konusu kopan buz kütlesi, yaklaşık 5000 kilometrekare boyutunda.

Ayrılmaya neden olabilecek yarık, Antarktika'nın Larsen C tabakasında aylardır genişliyor. Son gözlemlere göre yarık 20 kilometre çapında büyüyor ve kopuş an meselesi. Henüz birkaç hafta önce bu değer 18 kilometreydi.

Swansea üniversitesinden akademisyen Adrian Luckman, "Eğer, birkaç ay içerisinde tamamen kopmazsa çok şaşıracağım. Vakanın gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eğer kopuş gerçekleşirse ortaya çıkacak buzdağı, dünyada gözlemlenmiş en büyük 10buzdağından biri olacak. Larsen C tabakasının tamamen dağılmasının önündeki tek engel büyük buz yığınları.

Larsen C, Antarktika'nın dördüncü büyük buz kitlesi ve Antarktika'nın yapısal bütünlüğünü korumakta kilit bir role sahip. Antarktika'nın yapısı bu hızda çözülmeye devam ederse, dünyanın önünde karanlık günler olabilir.

Bilim insanlarının endişelenmesi için çok güçlü nedenler var zira Larsen A, 1995 yılında ve Larsen B, 2002 yılında kıtadan kopmuştu.

Jeolog David Vaughan, "Larsen C buz kütlesininin stabilitesini saran belirsizlik nedeniyle, bu sezon buzda çalışma yapmayı tercih etmedik." ifadelerini kullanıyor.

Eğer Larsen C kopar ve tümüyle suya karışırsa, dünyadaki okyanus seviyesi 10 cm'ye kadar yükselebilir.

Şimdililk David Vaughan ve ekibinin yapabilecekleri kısıtlı: Olayları uydudan takip etmeyi sürdürecekler, ellerinden geleni yapacaklar ve en iyisini umut edecekler. Eğer en kötü senaryo gerçekleşirse, Antarktika, en karanlık geceyle yüzleşmek zorunda kalabilir.

(Webtekno)