ICBC Bank Turkey'in sitesine erişim sağlanamıyor

Tekstilbank'ı Turgut Yılmaz'dan 2015 yılında 668 milyon lira bedelle alan ICBC, internet sitesini çalıştıramadığı için müşterilerine hizmet sunamıyor.

SİTEYE ERİŞİM YOK

EFT, döviz, kredi kartı işlemi yapmak isteyen müşteriler hem internet bankacılığından hem de cep telefonlarındaki mobil uygulamalardan siteye erişim sağlayamıyor.