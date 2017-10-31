ICBC Bank Turkey'in sitesine erişim sağlanamıyor
Dünyanın en büyük bankası olan ICBC Bank'ın Türkiye iştirakinin internet sitesine giriş yapılamıyor.31 Ekim 2017 Salı 15:33
Tekstilbank'ı Turgut Yılmaz'dan 2015 yılında 668 milyon lira bedelle alan ICBC, internet sitesini çalıştıramadığı için müşterilerine hizmet sunamıyor.
SİTEYE ERİŞİM YOK
EFT, döviz, kredi kartı işlemi yapmak isteyen müşteriler hem internet bankacılığından hem de cep telefonlarındaki mobil uygulamalardan siteye erişim sağlayamıyor.