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Dev bankalara büyük ceza yolda

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmalarda sona gelindi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:08
Dev bankalara büyük ceza yolda

ABD'de vadeli işlemler piyasasını izleyen ve Amerikan sermaye piyasası düzenleyici kurumu SEC'in işlevlerini de taşıyan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), UBS, Deutsche Bank ve HSBC'ye yanıltma ve manipülasyon nedeniyle ceza vermeye hazırlanıyor.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre CFTC, Avrupa'nın önde gelen bankaları UBS, HSBC ve Deutsche Bank'a ABD vadeli piyasalarında "aldatma-yanıltma (Spoofing)" ve manipülasyon nedeniyle milyonlarda dolar ceza vermeye hazırlanıyor.

Kaynaklara göre CFTC, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmaların sonunda bu 3 bankaya ceza uygulama noktasına geldi.

UBS ve Deutsche Bank'a cezanın 10 milyon dolara yakın, HSBC'ye cezanın ise bu rakamdan daha az olması bekleniyor.

HSBC, UBS ve Deutsche Bank konuya ilişkin açıklama yapmadılar. Spoofing, işlem gerçekleşmeden hemen önce iptal etmek üzere vadeli kontratlarda alım veya satım emirleri girerek yatırımcıları yanıltma, aldatma işlemlerini tanımlamak için kullanılıyor. ABD'den 2010'da çıkaranı Dodd-Frank finansal reformunda Spoofing bir suç olarak tanımlanıyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:08
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