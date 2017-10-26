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Dev banka 6 bin kişiyi işten çıkaracak

3. çeyrekte net kârı yüzde 6 azalan, İskandinavya'nın en büyük bankalarından Nordea Bank, 6 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:18
Dev banka 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Nordea Bank AB CEO'su Casper von Koskull, İskandinavya'nın en büyük bankası olarak rekabet güçlerini korumak için en az 6 bin kişiyi işten çıkarmalarının gerekeceğini söyledi. Koskull, bu işten çıkarmanın yaklaşık 2 bin kadarının müşteri danışmanları arasında yapılacağını belirtirken, Banka'nın dönüşüm maliyetinin dördüncü çeyrekte 150 milyon euro olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Nordea 3. çeyrekte net kârının yüzde 6 azalarak 832 milyon euro, hisse başına karın ise 0,21 euro olduğunu bildirdi. Nordea'nın eylül sonu itibariyle 31 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:18
  1. Nordea Bank
  2. İskandinavya
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