Dev banka 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Nordea Bank AB CEO'su Casper von Koskull, İskandinavya'nın en büyük bankası olarak rekabet güçlerini korumak için en az 6 bin kişiyi işten çıkarmalarının gerekeceğini söyledi. Koskull, bu işten çıkarmanın yaklaşık 2 bin kadarının müşteri danışmanları arasında yapılacağını belirtirken, Banka'nın dönüşüm maliyetinin dördüncü çeyrekte 150 milyon euro olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Nordea 3. çeyrekte net kârının yüzde 6 azalarak 832 milyon euro, hisse başına karın ise 0,21 euro olduğunu bildirdi. Nordea'nın eylül sonu itibariyle 31 bin 500 çalışanı bulunuyor.