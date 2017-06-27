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Dev balina tekneye çarptı!
Geçtiğimiz günlerde dev bir balina New Jersey'de bir teknede bulunan kişilerin kamera kaydı aldığı sırada tekneye çarptı. İşte o anlar...
27 Haziran 2017 Salı 17:46
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:46
New Jersey
balina
tekne
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