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Dev balığı eliyle avladı
Bir adam dev bir balığı olta ya da misina kullanmadan yalnızca eline koyduğu yem ile avladı. İşte o anlar...
30 Haziran 2017 Cuma 18:14
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:14
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